Venerdì 24 Maggio 2024, 11:26

L’agenzia per le erogazioni in agricoltura (agea) entro fine maggio prevede il pagamento dei contributi per le assicurazioni agevolate relative al 2023 di oltre 132 milioni di euro tra misure nazionali e comunitarie.

L’attività dell’agenzia riguarda i pagamenti nell’ambito del piano di risoluzione delle anomalie partito a novembre 2023. Si tratta di misure nazionali per cui è prevista un’erogazione pari a 2.723.052 euro per 543 beneficiari.

Agricoltura, nuovi aiuti in campo Intesa San Paolo e Cdp

Gli incentivi: a chi spettano

L’agea, inoltre, conferma e supera le stime previste a inizio mese per le polizze agevolate (intervento che garantisce un sostegno sui premi delle polizze assicurative per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi climatici, sanitari, fitosanitari da infestazioni parassitarie): entro fine maggio verrà infatti effettuata l’erogazione di 120.155.463 euro per 26.650 beneficiari.

Per quanto riguarda, infine, agricat (fondo mutualistico nazionale) la collaborazione raccomandata dal ministro dell'agricoltura Lollobrigida e attuata da Agea con tutti i maggiori stakeholders partecipi del sistema della gestione del rischio, ha reso possibile la realizzazione di quanto promesso. Lo stesso ministro, a inizio mese, aveva annunciato 6 milioni di euro per i ristori a fronte delle alluvioni: Agea eroga entro fine mese 9.848.780 euro a favore di 1096 beneficiari - che nel primo lotto di pagamenti avevano i controlli antimafia ancora in corso.

L’agenzia intende continuare a dare riscontri positivi in termini di semplificazione e a rendere maggiormente lineari le procedure imposte dalle norme unionali e da quella nazionale in un ambito integrato e, sempre, nell’interesse degli agricoltori. “L’agricoltore al centro” è l’approccio strategico che caratterizza il portato istituzionale dell’agenzia: in forza dei principi della trasparenza, sicurezza e digitalizzazione è in grado, così, di massimizzare le opportunità che l’Europa e l’Italia mettono a disposizione degli agricoltori.