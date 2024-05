Maurizio De Marco conquista il Trofeo Lion Cup 2024

RIETI - Domenica 26 scorsa il Comitato Autostoriche del Distretto Lion 108L, con il patrocinio dei Lion Club Rieti Host, Rieti Flavia Gens, Rieti Varrone, Antrodoco Host, Poggio Mirteto Farfa Cures, del Panathlon Club Rieti, del Club Autostoriche di Rieti, dei Comuni di Ascrea, Colle di Tora, Castel di Tora e Rocca Sinibalda, ha organizzato un raduno per auto e moto d’Epoca valevole per la seconda prova del Lion Cup 108L "Sulle strade della solidarietà" intitolato a Dante D’Angeli, più volte Sindaco di Ascrea e Presidente della locale Comunità Montana.

I convenuti, alla guida di auto e moto, si sono dati appuntamento per le iscrizioni in Piazza Martiri delle Foibe a Rieti ed hanno ricevuto un Road Book per pilotare la navigazione verso le varie località indicate nel programma.

La carovana si è poi trasferita verso via Salaria per Roma per proseguire sulla nuova strada panoramica, chiamata “Intervallina”, fino al paese di Posticciola, avamposto del Lago del Turano.

Lungo il percorso c’è stata una sosta sulla suggestiva terrazza panoramica situata in prossimità della diga dove è stato assaporato un frugale ristoro con ciambelline e dolci locali.

Giunti a Posticciola, un’esperta guida turistica ha condotto i partecipanti lungo i vicoli del borgo alla scoperta del museo diffuso dove gli antichi strumenti del lavoro contadino e artigianale abbelliscono gli angoli di case e cortili raccontando una lunga storia di valori e tradizioni locali.

I partecipanti si sono quindi ritrovati tutti a pranzo presso il Ristorante “la Magia del Turano” situato nel centro del paese.

Il Trofeo Lion Cup 2024 è stato vinto da Maurizio De Marco alla guida di una Fiat Topolino bordeaux del 1951.

Il Premio gli è stato consegnato dalla consorte del compianto Dante, Piera Quinzi D’Angeli con i figli Giacomo e Francesco.

Dante D’Angeli, storico Sindaco del Comune di Ascrea e Presidente della Comunità Montana del Turano oltre che noto esponente della politica reatina, si è speso molto per il territorio ed è stato molto amato della gente del luogo. È stato inoltre un autorevole Presidente del Lion Club Rieti Varrone per diverse annate.

Molto apprezzata la presenza del Sindaco di Ascrea, Riccardo Nini (il più giovane sindaco d’Italia), al quale è stato consegnato dal Presidente del Panathlon Club di Rieti, Maurizio Simonetti, il gagliardetto del Panathlon International a ricordo della giornata.

L’occasione è stata propizia per instaurare con gli amministratori locali reciproci accordi per una fattiva collaborazione in occasione di eventi e future manifestazioni. Il Vice Sindaco di Rocca Sinibalda, Stefano Spagnoli, ha portato ai partecipanti il saluto dell’Amministrazione ospitante ed ha espresso vivo ringraziamento per aver scelto il territorio del Turano.

Il ricavato del raduno sarà versato alla LCIF del Lions Club International.