Nuova Irpef: impiegati, operai e pensionati. Gli effetti per classe di reddito e categorie: le simulazioni

Nuova Irpef. Sono complessivamente quattro i decreti attuativi della riforma fiscale attesi al consiglio dei ministri di giovedì 28 dicembre. È previsto innanzitutto, per l'esame definitivo, il dlgs sui tre scaglioni Irpef, rinviato dallo scorso consiglio dei ministri per consentire il coordinamento con la legge di bilancio.

Ma quali sono gli effetti concreti delle modifiche in arrivo sull’Irpef? Gli interventi consistono nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell’incremento della detrazione per lavoro dipendente e in un intervento di contenimento delle detrazioni per oneri. La loro applicazione è disposta per il solo 2024. Ecco le simulazioni presentate dall'Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) sulle ricadute del nuovo regime.