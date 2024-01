Isee e titoli di Stato: in stallo l’eliminazione di questi ultimi dal calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente. Manca un decreto per rendere attiva la norma inserita in legge di Bilancio, che prevede l’esclusione dal conteggio dei titoli di Stato fino a cinquantamila euro. Lo ha comunicato l’Inps con una nota.

Assegno di inclusione, 635 euro in arrivo: a chi spetta e quando arrivano i pagamenti