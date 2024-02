Assegno unico, pagamenti marzo con importo minimo se non si presenta Isee aggiornato entro il 29 febbraio: come fare

Assegno unico. Pagamenti di marzo al minimo (ossia 57 euro) se non si presenta l'Isee aggiornato entro il 29 febbraio. Si avvicina la prima finestra di scadenze per evitare il taglio del contributo per i figli a carico. Come ogni anno è necessario presentare l'Isee aggiornato entro fine febbraio per continuare a ricevere il dovuto in base alla propria situazione reddituale.

C'è però una finestra suppletiva per mettersi "in regola". Qualora la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica sia presentata entro il 30 giugno 2024, infatti, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con i dovuti arretrati.