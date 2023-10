Imu, confermata la tassa sulla casa: cosa fare in caso di mancato pagamento, le scadenze e cosa sapere

L'Imu (Imposta municipale unica) è una tassa di tipo patrimoniale, che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio. Varata nel 2011 dal governo Monti e diventata operativa nel 2012, nel corso degli anni ha subìto una serie di modifiche e nel 2013 era obbligatorio pagarla anche sull’abitazione principale.

Taglio allo sconto sugli affitti brevi, cedolare al 26%: l’imposta resterà al 21% solo sul primo contratto

Nel 2020 è stata poi accorpata alla TASI. Nel corso degli ultimi mesi si è tornati a parlare di Imu, che si conferma anche per quest'anno, ma con aluni cambiamenti delle aliquote per il 2024. Ma cosa fare se non è stata pagata l'Imu, essendo il termine scaduto? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle scadenze, la dichiarazione Imu e lo strumento del ravvedimento operoso per regolarizzare le imposte non versate.