Crisi Deutsche Bank, perché i rischi sono minori rispetto a Credit Suisse: nodo volatilità dei mercati

La Deutsche Bank, di nuovo sotto il focus negativo del mercato, è un gruppo con diverse analogie ma molte differenze con Credit Suisse e che, negli scorsi anni, malgrado una lunga serie di scandali e difficoltà è riuscito ogni volta a risalire la china. Tracciare un parallelo è così un esercizio ricco di assonanze ma anche di equivoci. Il gruppo, fondato nel 1869, ha infatti conosciuto una lunga serie di problemi legali e di reputazione, di scandali e cambi al vertice negli ultimi 10 anni dove ha bruciato miliardi di euro e perso un terzo del suo attivo. Inoltre annovera grandi azionisti del Golfo Persico come il Credit Suisse, lì i sauditi qui i qatarioti che come primi azionisti hanno il 6,5%, davanti a Black Rock (5,23%) e altri investitori istituzionali com Hudson (3,1%).

