Congedo parentale, stipendi maggio con conguagli aumenti all'80% per due mesi: a chi spettano

Congedo parentale. I genitori lavoratori dipendenti - entro i sei anni di vita del figlio (o dall'entrata in famiglia del minore adottato) - potranno avere fino a due mesi indennizzati all'80% nel 2024. Ed eventuali arretrati potranno arrivare già dalla busta paga di maggio.

Congedo parentale, mesi pagati all'80% salgono a 2: ecco per chi e i lavoratori esclusi

Congedo parentale, le novità 2024

Se con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024 l'Inps aveva fornito indicazioni per la novità della gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, con il messaggio successivo numero 1629 del 26-04-2024 ha comunicato che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024.

