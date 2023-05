Btp Valore (sul modello giapponese), cosa è e quanto può fruttare per i piccoli risparmiatori

Dopo il Btp Italia il governo di Giorgia Meloni, tramite il ministero dell'Economia, lancia il Btp Valore, una nuova famiglia di titoli di Stato sempre pensata per i piccoli investitori, principalmente italiani. La strategia dell'esecutivo è chiara: far detenere ai cittadini quanti più titoli possibile, così da rendere la montagna del debito che grava sulle spalle dello Stato più solido e meno attaccabile dall'estero.

Il modello è quello giapponese: tanto debito, ma in mano a creditori nazionali, che più difficilmente agiscono contro gli interessi del proprio Paese. Non è proprio il Btp autarchico, destinato a soli italiani e con rendimenti molto più alti di quelli di mercato, come da proposta di legge presentata dal deputato leghista Giulio Centemero qualche mese fa, ma la direzione è quella. Ecco come potrebbe funzionare il nuovo titolo.