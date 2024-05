Sabato 4 Maggio 2024, 08:55 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Cedola lievemente più alta all'inizio, in leggera discesa alla fine ma con un premio fedeltà più generoso. Il quarto BTp Valore, che sarà in offerta da lunedì 6, ha mostrato le proprie caratteristiche con i tassi minimi garantiti comunicati dal Tesoro e rassomiglia molto alla versione 3, offerto due mesi fa. Uguale la durata, sei anni, analogo il calendario dei rendimenti, con il meccanismo step up che alza la cedola a metà periodo: per i primi tre anni il rendimento lordo annuale sarà del 3,35%, contro il 3,25% dell'ultima edizione, e salirà nel secondo triennio al 3,90%, un decimale sotto il 4% offerto dal BTp di fine febbraio. A completare il quadro è il premio dello 0,8% riservato a chi aderisce nella prossima settimana e mantiene il titolo in portafoglio fino alla scadenza.

«Il successo avuto fino a oggi testimonia la fiducia, questa è una edizione straordinaria, nel senso che non era prevista, ma vista la grande richiesta abbiamo deciso di replicare», ha osservato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

L'accoppiata



I numeri del nuovo BTp Valore rispecchiano come sempre il quadro complessivo dei rendimenti obbligazionari, che dopo la discesa di metà marzo sono tornati molto vicini ai livelli di due mesi fa; l'accoppiata di cedole annuali e premio fedeltà costruisce poi un piccolo premio rispetto ai titoli ordinari di analoga durata.

I tassi resi noti dal Tesoro sono i minimi garantiti, e potranno quindi essere rivisti solo al rialzo al termine dell'emissione la prossima settimana in caso di fatti nuovi importanti sui mercati. La cedola, come da tradizione del BTp Valore, sarà trimestrale, intensificando quindi il ritmo semestrale tipico degli altri titoli di Stato.

L'investimento minimo è da mille euro, non esiste un limite massimo: il regolamento prevede sempre la possibilità teorica di una chiusura anticipata, che però non mette a rischio le domande arrivate in tempo e destinate a integrale soddisfazione.

L'acquisto senza commissioni, la tassazione agevolata al 12,5% e l'esenzione dall'imposta di successione sono le caratteristiche chiave che determinano la convenienza fiscale del BTp. Fino a 50mila euro, inoltre, i titoli di Stato saranno esclusi dal calcolo dell'Isee, verosimilmente dal prossimo anno alla luce del decreto attuativo che ancora deve essere varato per rendere operativa la novità prevista dall'ultima legge di bilancio.

Il Btp Valore potrà essere acquistato solo dai piccoli risparmiatori online, tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, tramite due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Il raffronto



Dallo scorso giugno il governo ha già effettuato tre emissioni di Btp Valore, raccogliendo in tutto 53,7 miliardi. La prima di giugno 2023 e con scadenza nel 2027 prevedeva tassi annuali pari al 3,25% per il 1° e 2° anno e al 4,00% per il 3° e 4° anno e ha raccolto oltre 18 miliardi. La seconda di ottobre 2023 e con scadenza nel 2028 offriva una cedola del 4,10 % per il 1°, il 2° e il 3° anno e del 4,50 % per il 4° e 5° anno. La terza di marzo 2024, infine, pagava un tasso del 4,10 % per il 1°, il 2° e il 3° anno e del 4,50 % per il 4° e 5° anno.

Le emissioni in serie di titoli riservati al retail punta ad attrarre i piccoli risparmiatori. L'obiettivo è accrescere la quota di debito pubblico in mano a investitori italiani e, in particolare, in mano ai piccoli risparmiatori che agiscono come cassettisti. In questo modo si dovrebbe stabilizzare l'andamento dello spread Btp-Bund ed evitare oscillazioni pericolose. Negli ultimi due anni è raddoppiata quota di Bot e Btp detenuta dalla clientela retail che oggi possiede il 13,5% del debito pubblico italiano.