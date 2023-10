Btp valore, codice Isin e tassi minimi garantiti: conviene acquistare? Oggi secondo giorno di emissione

Btp Valore. Avvio con slancio anche al secondo giorno dopo che la prima giornata si è chiusa con 4,7 miliardi di raccolta. Nella prima ora di collocamento sono stati raccolti 950 milioni di euro (quasi 800 milioni di euro ieri). I contratti sono 37.660. L'emissione, con scadenza nel 2028, si concluderà venerdì 6 ottobre.

Con una cedola minima garantita superiore al 4,0% per chi sottoscrive il titolo di Stato, i rendimenti si preannunciano interessanti per gli investitori retail. Il codice Isin, necessario per l’identificazione del titolo, durante il periodo di collocamento è IT0005565392.

I tassi minimi garantiti dal Mef sono così ripartiti: 4,10% per il 1°, 2° e 3° anno e 4,50% per il 4° e 5° anno. L’obbligazione ha inoltre una peculiarità esclusiva per un titolo di Stato: le cedole saranno trimestrali e non semestrali.