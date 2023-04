Bonus trasporti 2023, domande al via dal 17 aprile: 60 euro per studenti e lavoratori. A chi spetta e come richiederlo

Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per accedere al bonus trasporti 2023. Si tratta di una misura di sostegno al reddito istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto Aiuti, e poi rifinanziata con il Decreto Aiuti-bis, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.

La misura prevede un contributo fino a un massimo 60 euro per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per viaggiare su mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Ecco dunque a chi è destinato il bonus e come richiederlo.