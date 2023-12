Bonus mobili ed elettrodomestici, cosa cambia nel 2024? Dai nuovi importi agli acquisti detraibili, le novità

Il bonus mobili ed elettrodomestici ci sarà anche nel 2024. Confermata anche per il prossimo anno, la misura è stata infatti accolta dalla maggioranza nella Manovra di governo, con alcune modifiche rispetto alle cifre precedentemente valide fino al 31 dicembre 2023. A cambiare saranno gli importi, mentre le procedure per fare domanda e ottenere il contributo rimarranno invece le stesse. Vediamo ora nel dettaglio tutte le novità e i documenti da presentare per fare domanda.

