Bonus casa, ecco il portale Enea per accedere alle detrazioni fiscali: come funziona e le scadenze Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all'Enea per gli interventi con data di fine lavori compresa tra l'1 e il 31 gennaio 2024 decorre dalla data di messa online del sito (26 gennaio 2024)