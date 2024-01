Superbonus, stop alla proroga: ecco chi si salva e tutti i bonus per la casa rimasti nel 2024

Addio al Superbonus. Con la bocciatura di tutti gli emendamenti presentati in commissione Finanze della Camera (lunedì 29 gennaio il testo approderà in aula) al decreto di fine anno sul Superbonus, la maggioranza parlamentare ha ancora una volta affermato il principio che l’era della superagevolazione è ormai finita. A partire da quest’anno - fatte salve alcune situazioni previste proprio nel suddetto decreto - per le ristrutturazioni edilizie si torna alla normalità. Sconti si, tutto gratis no.