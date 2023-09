Corre il prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il prezzo che supera quota 90 dollari al barile. L'aumento, dovuto alla conferma del taglio della produzione di greggio da parte di Arabia Saudita e Russia, spaventa per i possibili effetti sulla benzina, il cui prezzo medio in Italia secondo alcuni esperti rischia di salire sopra i 2 euro al litro. Una possibilità che fa salire l'ipotesi del bonus 150 euro una tantum per le persone meno abbienti. Forse fino a 25mila euro di reddito annuo. Il governo ci sta lavorando, su pressing dei ministeri delle Imprese e dell'Agricoltura, con il Tesoro che sta verificando le coperture. Si può accelerare a partire dall'incontro di oggi dei capigruppo di maggioranza sulla manovra e dal prossimo Consiglio dei ministri. Il mini-taglio delle accise, invece, è un'ipotesi ad oggi lontana.