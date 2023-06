Con la busta paga di luglio scatta il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro. Gli aumenti, in alcuni casi, saranno attorno ai 100 euro. Il cedolino, ovviamente, arriverà ad agosto e con questo, per molti, potrebbero scattare altre sorprese. Se si è inviato il 730 entro la fine di giugno, l'eventuale rimborso Irpef arriverà con la busta paga di luglio. Per alcuni, poi, ci sarà anche la quattordicesima. Vediamo nel dettaglio di quanto saliranno gli stipendi.