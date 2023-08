Assegno unico, quando arrivano i pagamenti ad agosto? Il calendario e le novità per chi ha perso il Reddito di cittadinanza

​Quando pagano l’Assegno unico ad agosto? Il pagamento dell’Assegno unico universale arriverà tra venerdì 18 e martedì 22 agosto 2023. Queste date riguardano coloro che non hanno subito variazioni per quanto riguarda l’ISEE. Chi ha aggiornato l’Isee, o chi ha fatto domanda per un nuovo nato, probabilmente dovrà attendere fino alla settimana tra lunedì 28 agosto e venerdì 1 settembre. L'Inps ricorda che coloro che cessano la percezione del reddito di cittadinanza e siano anche fruitori della quota integrativa di Assegno Unico Universale per i figli a carico dovranno presentare domanda di AUU per continuare a percepire tale misura. Lo scrive l'Inps in un messaggio di chiarimento sulla fase di transizione verso l' assegno di inclusione. Le famiglie con minori, over 60 e disabili non hanno il limite di sette mensilità per la percezione del Reddito nel 2023.