Play off Serie B: dove vederli, come funzionano e quando cominciano

La Serie B è a un passo dal proprio completamento con i play off che vanno in scena nei prossimi giorni. Dalle sfide uscirà la terza squadra che si unirà a Parma e Como per salire in Serie A. Le due si sono già qualificate piazzandosi rispettivamente prima e seconda in campionato e aspettano di conoscere la prossima promossa. Intanto, le squadre impegnate si preparano per i play off: ecco come funzionano, quando ci sono e dove vederli.

