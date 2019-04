Fideuram Investimenti, Pwc: l'investimento è sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fideuram Investimenti Sgr ha ottenuto da Pwc (PricewaterhouseCoopers) la certificazione dell’intero processo di investimento dei prodotti Sri (Investimenti Socialmente Responsabili) secondo i principi Isae 3000 dell’International Auditing and Assurance Standard Board, lo standard internazionale per la verifica del reporting delle informazioni non economico-finanziarie.La certificazione, spiega un comunicato, ha preso in considerazione in particolar modo tre prodotti offerti da Fideuram Investimenti Sgr che coniugano nel loro processo di investimento logiche finanziarie con fattori ambientali, sociali e di governance. Il primo è Fonditalia Ethical Investment, comparto gestito da Fideuram Asset Management Ireland, che soddisfa obiettivi finanziari e sociali attraverso il sostegno di progetti specifici in paesi in via di sviluppo. Il secondo è il GP Ego Sustainable, che consiste nella gestione patrimoniale riservata alla clientela privata che adotta criteri ESG nella selezione dei prodotti che compongono il portafoglio. Infine figura Fonditalia Millennials Equity, il comparto azionario globale che investe nelle aziende meglio posizionate per beneficiare dei cambiamenti portati nella società dal ruolo crescente dei cosidetti "millennials". Una generazione, quella dei "millennials" particolarmente attenta alla tutela del pianeta e alle tematiche di sostenibilità e di impatto sociale.La certificazione rilasciata da PwC, oltre a validare la corretta implementazione dell’intero processo di investimento adottato da Fideuram Investimenti SGR e dalla controllata Fideuram Asset Management Ireland (FAMI) nella gestione dei prodotti elencati, ha dato anche il via all’individuazione di un approccio agli investimenti sostenibili di lungo termine della società.«In questi ultimi mesi il mercato degli investimenti responsabili ha compiuto progressi su molti fronti, con un incremento significativo degli investimenti. La finanza sostenibile non è più da considerarsi quindi un modello di nicchia, bensì un mercato in grado di generare valore economico e sociale sul lungo periodo. Siamo orgogliosi della certificazione ottenuta da PwC, ma non basta. Occorre continuare a ripensare e aggiornarel’offerta commerciale per fare in modo che le decisioni di investimento dei nostri clienti siano sempre più allineate ai loro valori imprescindibili, gli stessi che contemplano non solo un ritorno economico, ma anche benefici per l’intera collettività sociale», ha commentato il direttore operativo di Fideuram Investimenti Riccardo Negro.«Anche a livello italiano stiamo assistendo a un crescente avvicinamento degli operatori dell'asset management alla finanza sostenibile, percorso da tempo affrontato dai principali intermediari esteri. Con il lancio di Fonditalia Ethical Investment nel 2012 Fideuram Investimenti ha deciso di intraprendere questa strada e, in seguito al recente ampliamento dell'offerta di prodotti di finanza sostenibile e responsabile, di sottoporsi volontariamente alla certificazione di una terza parte indipendente. Ottenere tale certificazione, che attesta l'effettiva inclusione da parte degli operatori dei criteri ESG nel processo di investimento di singoli prodotti o dell'intera gamma di offerta, genera un importante valore aggiunto», ha dichiarato il responsabile della Practice Asset e Wealth Management dei servizi di consulenza di PwC Mauro Panebianco.