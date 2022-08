Twitter crolla in Borsa dopo le accuse dell'ex capo della sicurezza

(Teleborsa) - Twitter hache rappresentano una minaccia per le informazioni personali degli utenti, per gli azionisti, per la sicurezza nazionale e per la democrazia, secondoe pubblicate da CNN e Washington Post. Il whistleblower,, è uno dei più noti hacker etici statunitense e fu uno dei primi ad uscire dal mondo underground e ad avvicinarsi al governo e alle grandi società. Prima di essere capo della sicurezza a Twitter, ha infatti ricoperto ruoli senior presso Google, Stripe e il Dipartimento della Difesa degli Stati UnitiLe, "dipinge il quadro di un ambiente caotico e sconsiderato in un'azienda mal gestita che consente a troppo personale di accedere ai controlli centrali della piattaforma e alle informazioni più sensibili senza un'adeguata supervisione - si legge nell'inchiesta - Sostiene inoltre che alcuni dei dirigenti più senior dell'azienda hanno cercato di nascondere le gravi vulnerabilità di Twitter e che"."Il signor Zatko è statoper- ha affermato un portavoce di Twitter, senza rispondere direttamente alle domande poste da CNN e Washington Post - Quello che abbiamo visto finora è una falsa narrativa su Twitter e le nostre pratiche di privacy e sicurezza dei dati, piena di incoerenze e imprecisioni e priva di un contesto importante".Twitter registra una, attestandosi a 40,7USD. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 40,03 e successiva a quota 39,37. Resistenza a 41,65.