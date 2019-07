Trussardi, Maela Mandelli nuovo Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Rinnovati i vertici della nota casa di moda italiana Trussardi. Ad annunciarlo in una nota la società di gestione QuattroR che ha rilevato la maggioranza del marchio per sostenerne lo sviluppo internazionale.



Maela Mandelli ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato di Trussardi, affiancando Giuseppe Pinto, recentemente nominato chief operating officer.



La Mandelli negli ultimi sei anni ha lavorato presso la PVH Corporation, holding detentrice di marchi come Calvin Klein e Tommy Hilfiger. Tommaso Trussardi resta Presidente e azionista di minoranza del brand.







(Foto: by Kris Atomic on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA