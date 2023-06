Meno tasse ai dipendenti su tredicesima e straordinari. Flat tax in stand by. Gli emendamenti del governo alla delega fiscale

Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale che mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti.

Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito con «l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima». Per il regime incrementale resta ferma «la complessiva valutazione, anche a fini prospettici».

Le altre modifiche

Una periodicità mensile per il versamento degli acconti e dei saldi delle tasse per autonomi e professionisti, prevede inoltre l'emendamento dei relatori alla delega fiscale.

Si prevede, «mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, senza penalizzazioni per i contribuenti», «una più equa distribuzione» delle tasse «anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto». L'intervento è «senza maggiori oneri pe la finanza pubblica».