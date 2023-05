Per avere gli eventuali rimborsi dovuti dal Fisco con lo stipendio di luglio bisogna fare presto. Se non si vuole slittare ad agosto, infatti, mancano solo pochi giorni: entro il 31 maggio bisogna inviare la dichiarazione dei redditi, accettando o modificando il modello 730 precompilato. Prima si invia prima si riceve il dovuto. I conguagli che possono arrivare sono la differenza tra quanto bisogna dare al fisco Fisco e quanto spetta. I soldi si ottengono direttamente in busta paga o sul proprio conto corrente Iban.