Modello 730, ecco quali assicurazioni (sulla vita e sulla casa) si possono portare in detrazione

Assicurazioni in detrazione nel modello 730. I contribuenti hanno infatti a disposizione un'agevolazione fiscale pari al 19% su alcuni contratti tra cui quelli delle polizze vita e la polizza sulla casa. Le prime devono prevedere il rischio di morte o di invalidità permanente (che non deve però essere inferiore al 5%), oppure in alternativa devono coprire il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, purché all’interno del contratto sia prevista la non possibilità di recedere da parte dell’impresa di assicurazioni.

730 precompilato, modifica e compilazione da oggi online: istruzioni, detrazioni, rimborsi ed errori da evitare La guida