Stop al superbollo auto, meno tasse per i giovani professionisti e più tempo per pagare le tasse. Governo pronto a introdurre un pacchetto di modifiche alla riforma fiscale. Tra i 639 emendamenti al ddl delega presentati ieri dai partiti alla commissione Finanze della Camera (la prossima settimana si procederà con le ammissibilità e gli eventuali ricorsi) figurano infatti alcune proposte sulle quali c’è già un accordo di massima tra le forze di maggioranza e palazzo Chigi. Con la Lega, in particolare, a spingere per una accelerazione.

