Fringe benefit a 1.000 euro ma per tutti e bonus figli detassato, le modifiche al decreto Lavoro

Portare il limite di esenzione fiscale per i fringe benefit a 1.000 euro per tutti, con l'aggiunta di un bonus figli detassato da 660 euro per un massimo di 3 figli.

È questa una delle ipotesi cui lavorano maggioranza e governo per modificare la norma contenuta nel dl lavoro.

Dl Lavoro, novità per fine benefit e bonus figli

La norma del provvedimento attualmente alza il tetto dei compensi che l'azienda può distribuire senza essere tassati da 258 euro a 3mila euro per i soli lavoratori dipendenti con figli.

La modifica allo studio allargherebbe di molto la platea ma si stanno valutando le coperture. L'ipotesi su cui si lavora, secondo quanto si apprende, costerebbe circa 250 milioni. Resta che il provvedimento sui fringe benefit e sul bonus figli riguarderebbe solo le aziende che decidessero di concere il bonus ai dipendenti.

Nei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni aveva affermato: «Vogliamo rendere strutturale il tema dei fringe benefit e la detassazione del contributo del datore di lavoro per i lavoratori ai quali nasca un figlio. La denatalità è un'altra grande questione economica, che se non affrontata per tempo renderà molto meno efficaci tutti gli altri provvedimenti».