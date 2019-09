Societe Generale promuove finanziamento solidale con gli arrotondamenti delle operazioni in valuta estera

Ultimo aggiornamento: 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Societe Generale lancia un'iniziativa per il finanziamento solidale. La banca francese con il progetto “Hedge to Pledge” offre uno strumento di solidarietà alle grandi imprese sue clienti. Quest’iniziativa permette di donare gli arrotondamenti risultanti da operazioni in valuta estera concluse con l'istituto sulle piattaforme telematiche dei mercati.Il partner di questo progetto è Epic, una startup senza scopo di lucro che realizza soluzioni innovative per il fund raising a favore di organizzazioni rigorosamente selezionate per il loro forte impatto sociale. Il finanziamento solidale si implementa grazie a una applicazione sviluppata da Societe Generale, che raccoglie le informazioni post transazione delle operazioni in valuta estera e ne calcola gli arrotondamenti. Da questa interfaccia intuitiva, ogni cliente potrà visualizzare l’entità dell’arrotondamento e scegliere, nel portfolio di Epic, le associazioni benefiche a cui destinarlo.La banca eguaglierà la donazione del cliente ogni volta che questo individuerà come suo beneficiario un’associazione la cui missione coincide con quelle sostenute dal gruppo, ovvero l’integrazione professionale o l’integrazione sociale attraverso lo sport e le attività culturali. Nel portfolio proposto da Epic sono state selezionate organizzazioni che sono già partner della Fondazione Societe Generale, ad esempio Sport Dans La Ville o Agir Pour L’Ecole, con altre che rispettano gli ambiti di solidarietà eletti dalla Fondazione a proprio ambito di intervento.«Siamo molto felici di questa partnership con Epic, grazie ad essa potremo offrire ai nostri clienti una soluzione estremamente innovativa per la raccolta di donazioni. Con “Hedge to Pledge”, iniziativa unica e senza precedenti nelle attività di mercato B-to-B, offriamo ai clienti che realizzano transazioni giornaliere in valuta estera uno strumento per sostenere delle organizzazioni caritatevoli di forte impatto sociale», commenta Antoine Jacquemin, Deputy Head for Europe FX & IR Derivatives Corporate Sales.