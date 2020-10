Azimut ed Epic, doppio assist per l’Udinese

La società Udinese Calcio ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro con l’assistenza del gruppo Azimut, tramite la sua controllata Azimut Enterprises, ed Epic SIM, fintech specializzata nel direct lending e nei minibond, che hanno avviato una collaborazione diretta a supportare le imprese italiane, fornendo attività di consulenza inerente la progettazione e realizzazione di operazioni in materia di finanza d’impresa.

La collaborazione tra Azimut ed Epic Sim nasce con il fine di fare sistema per aiutare con maggior efficacia l’incontro tra PMI ad alto potenziale di crescita e investitori qualificati, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia. L’operazione, si legge nel comunicato ufficiale di Azimut relativo all’operazione, ha beneficiato della preziosa collaborazione del presidente di Udinese Calcio, Dott. Franco Soldati, nonché del consulente della stessa, Dott. Raffaele Riva. Il finanziamento da 5 milioni di euro verrà utilizzato per l’acquisto di nuovi giocatori e per soddisfare esigenze di capitale circolante.

L’obiettivo fondamentale, condiviso da Azimut ed Epic SIM, è facilitare l’accesso delle PMI italiane al mercato dei capitali, per supportare la ripresa e proseguire un percorso di crescita, anche in questa difficile fase. Il direct lending a favore di Udinese Calcio, sottoscritto da un investitore istituzionale, va in questa direzione.

