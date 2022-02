Sababa Security, Intermonte avvia copertura con "Buy" e TP a 5,7 euro

(Teleborsa) - Intermonte ha iniziato la copertura sul titolo Sababa Security, società italiana attiva nel settore della cybersecurity. La società si è quotata il 17 dicembre 2021 su Euronext Growth Milan con un prezzo di collocamento di 3,7 euro per azione, mentre oggi scambia a 3,58 euro per azione. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 5,7 euro per azione, mentre il giudizio sul titolo è "Buy". Gli analisti scrivono di apprezzare "il forte profilo di crescita dell'azienda in un contesto di condizioni di mercato favorevoli in Italia e una strategia coerente". Sababa si propone come "one-stop shop" per i suoi clienti, grazie alla sua offerta integrata che copre l'intera catena del valore della sicurezza informatica, con un portafoglio che combina soluzioni interne e tecnologia di terze parti.

Vengono visti come elementi positivi: la capacità di generare crescita (top line preliminare 2021 al di sopra degli obiettivi pre-IPO); un portafoglio clienti in rapida espansione, compresi rinomati grandi clienti corporate italiani; la buona visibilità fornita dal crescente backlog e dal peso crescente delle attività con ricavi ricorrenti. Altri elementi di forza sono il management, che ha una forte riconoscibilità nel settore, e il profilo da pure-player di Sababa.

Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2021 con ricavi per 5 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 1 milioni di euro e un sostanziale pareggio per quanto riguarda l'utile netto Adjusted. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 12 milioni di euro, 1 milione di euro e 1 milione di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 19 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 3 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 2 milioni di euro.