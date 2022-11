Reddito di cittadinanza, ipotesi stop nel 2024 per chi può lavorare: spunta l'anno "cuscinetto"

Reddito di cittadinanza, stop nel 2024 per chi può lavorare. Un anno di 'cuscinetto' per inserire i lavoratori occupabili nel mondo del lavoro, accompagnati da appositi corsi di formazione, considerati obbligatori. Sarebbe questa, in attesa della decisione finale del cdm, la soluzione individuata dal governo come uscita soft dal reddito di cittadinanza per i cosiddetti occupabili.

L'idea della cancellazione immediata del beneficio già dall'1 gennaio, che avrebbe permesso di risparmiare 1,8 miliardi, sarebbe stata accantonata, sposando invece la soluzione ponte proposta dalla ministra del Lavoro Calderone.La data di interruzione sarebbe quindi, a quanto si apprende, quella del 31 dicembre 2023.