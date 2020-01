Reddito di cittadinanza, pagamento di gennaio il 27: tutti i dettagli sulla ricarica

Reddito di cittadinanza, la ricarica della card da parte di Poste Italiane è prevista il 27 gennaio. È l'Inps ogni mese a mandare i flussi alle Poste che a sua volta li riversa sulle carte nel giro di qualche ora. Per quanto riguarda le nuove attivazioni, cioè per chi ha fatto domanda entro il 31 dicembre, a partire dal 15 gennaio, se ha i requisiti per ricevere il sussidio, verrà convocato negli uffici postali per ritirare la card già caricata. Si ricorda, inoltre, che i beneficiari del sussidio devono presentare obbligatoriamente il loro Isee entro il 31 gennaio per evitare la sospesione della card.

Il pagamento. Sapere quando arriverà la mensilità del sussidio è una informazione utile anche per evitare di lasciare sulla carta troppi soldi non spesi. Il beneficio, come spiega il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere utuilizzato infatti entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato. Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, a eccezione di una mensilità.

Come usare il reddito. La carta consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile Sepa/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo. La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie.

Cosa non si può comprare. È vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l’acquisto dei seguenti beni e servizi: acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; armi; materiale pornografico e beni e servizi per adulti; servizi finanziari e creditizi; servizi di trasferimento di denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria; articoli di pellicceria; acquisti presso gallerie d’arte e affini; acquisti in club privati.

La carta del reddito non può in ogni caso essere utilizzata in negozi che vendono prevalentemente o significativamente beni e servizi non acquistabili, anche per l’eventuale acquisto di altri oggetti. È inoltre vietato l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.



