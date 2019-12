Prysmian, doppio accordo con Terna per rafforzare la rete

Doppio accordo di Prysmian con Terna. L'obiettivo è il rafforzamento della rete elettrica nazionale per un totale di 76 milioni di euro, più un’opzione per ulteriori 26 milioni. Il primo da 50 milioni riguarda un cavo da 150Kv in corrente alternata tra le stazioni di Zuel e Somprade in provincia di Belluno in vista dei mondiali di sci di Cortina nel 2021. Il secondo da 26 milioni, con un’opzione per ulteriori 26 milioni, riguarda un cavo da 150 Kv per il miglioramento delle prestazioni e l’aumento dell’affidabilità del sistema della trasmissione nell’Italia Meridionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA