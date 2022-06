Prezzi, la classifica dei rincari: energia elettrica +73,5%, olio di semi (+70%), traghetti (+22%) e farina (+18%)

Prezzi boom a maggio. Nel mese appena concluso il record dei rincari spetta ai biglietti aerei internazionali, che su base annua sono aumentati del +103,3%, l'energia elettrica è salita del 73,5% mentre per l'olio di semi occorre spendere il 70,2% in più. È l'analisi su base annua di Assoutenti che elabora i dati Istat sull'inflazione. Il gas aumenta del 66,3% rispetto a maggio del 2021, il gasolio per riscaldamento del 47,5% mentre Gpl e metano salgono del +43,6%. Ecco in ordine di aumento la "classifica" dei rincari divisa per settori stilata da Assoutenti e relativa al mese di maggio 2022.

Alimentari

- Olio di semi +70,2%

- Burro +22,6%

- Farina +18,6%

- Pasta +16,6%

- Pollo +13,8%

- Uova +12,3%

- Frutti di mare +11,5%

- Gelati +11,2%

- Verdura fresca +11%

- Patatine fritte +10,4%

- Pane +9,6%

- Riso +9,6%

- Latte conservato +9,1%

- Pesce fresco +8,6%

- Acqua minerale +7,9%

- Succhi di frutta +7,9%

- Zucchero +7,7%

- Olio d'oliva +7,6%

- Latte fresco +6,8%

- Salse e condimenti +6,8%

- Frutta fresca +5,9%

- Caffè +5,4%

- Carne bovina +5%

- Birra +3,5%

Casa

- Energia elettrica +73,5%

- Gas +66,3%

- Gasolio per riscaldamento +47,5%

- Condizionatori d'aria +8,6%

- Macchine da caffè, bollitori +8,3%

- Frigoriferi, freezer +7,5%

Trasporti

- Voli internazionali +103,3%

- Altri carburanti (gpl, metano, ricarica elettrica) +43,6%

- Gasolio +25%

- Traghetti +22,7%

- Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto +22,1%

- Voli nazionali +21,4%

- Lezioni di guida, esami, patenti e controlli tecnici dei veicoli +16,1%

- Benzina +13,9%

- Biciclette +6,2%

Turismo e ristorazione



- Alberghi, motel, pensioni +14,1%

- Pacchetti vacanza internazionali +8,6%

- Fast food e servizi di ristorazione take away +5,2%

- Ristoranti e bar +4,6%