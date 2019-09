Poste riapre l'ufficio in centro a L'Aquila, Del Fante: contributo alla rinascita della città

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci anni dopo il terremoto dell'Aquila, Poste Italiane torna nel centro storico del capoluogo abruzzese. È stato l'amministratore delegato, Matteo Del Fante, a inaugurare oggi il nuovo ufficio, 300 metri quadrati al piano terra di un palazzo in corso Vittorio Emanuele.«Siamo felici di aver riaperto un nostro ufficio postale in pieno centro storico, contribuendo alla rinascita di una bellissima città e in particolare del suo nucleo urbano più antico», ha sottolineato Del Fante. «È un primo passo, i cittadini stanno cominciando a riprendere il possesso del centro storico, speriamo che il nostro ufficio postale dia un altro motivo per ripopolare il centro dell'Aquila», ha aggiunto.«La riapertura delle Poste è un simbolo di comunità che si ritrova e che ha sofferto, le cui ferite non si rimarginano facilmente, anche per colpa di qualche lontananza da parte delle istituzioni», ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rimarcando il ruolo dell'azienda sui territori, dove gli sportelli postali non servono solo per pagare le pensioni ma «sono diventati l'unico posto dove anziani e giovani si incontrano, anche grazie alla rivoluzione tecnologica».«Il ritorno in centro di Poste ha un altissimo valore simbolico. Non è un caso se, ad oggi, seimila persone sono rientrate in centro, non è un caso se negli ultimi mesi sono aumentate del 30 per cento le attività commerciali all'interno delle mura e stanno per reinsediarsi numerosi uffici», sono state le parole del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.«Poste italiane e lo Stato danno un segnale chiaro di credere nel futuro della città. E nella rinascita post terremoto. Se non fosse così sarebbe difficile far venire un privato a riaprire questi locali, sarebbe difficile credere nella rinascita del centro», ha affermato Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo.«È un simbolo della rinascita questa apertura, del quale il ministro Patuanelli ha preso lo scontrino numero uno, e quindi, il primo cliente di questo ufficio è lo Stato Italiano», ha detto Gianni Letta, abruzzese di Avezzano e sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Berlusconi all'epoca del sisma. «Che sia - ha proseguito - di buon auspicio per lo sviluppo economico di questa città, tornata a vivere. Come dicemmo nei giorni della tragedia, L'Aquila ha una forza tale che tornerà presto a volare, poste Italiane aiuterà L'Aquila a volare più in alto».«Ampliare e rinnovare la presenza di Poste Italiane nel capoluogo abruzzese - ha affermato ancora Del Fante - è coerente con la nostra strategia industriale che ha il suo cardine nella presenza capillare dei servizi postali ed è soprattutto in linea con i valori di inclusione e vicinanza ai cittadini e alle comunità che da sempre caratterizzano l'azienda. Sono soddisfatto per aver mantenuto la promessa in una città che è stata sempre al centro della nostra attenzione e dove siamo presenti con 16 uffici. Mi auguro - ha concluso il manager - che diventi il simbolo del rilancio economico e sociale».Prima del terremoto la sede delle Poste a L'Aquila era poco distante dal nuovo ufficio, in piazza Duomo. Sei gli sportelli polifunzionali a disposizione nella sede appena inaugurata, due le sale consulenza per fornire informazioni sui prodotti di risparmio e investimento e uno sportello Postamat di nuova generazione. Grazie a un accordo con la Croce Rossa Italiana, l'ufficio sarà dotato di un defibrillatore per assicurare un adeguato intervento di soccorso in caso di necessità. Con la riapertura della sede in centro diventano 17 i punti postali attivi all'Aquila. Il nuovo ufficio offre a tutti i clienti la connessione Wi-Fi gratuita ed è dotato di un nuovo sistema di gestione delle attese che permette di prenotare il proprio turno allo sportello, sia per il giorno corrente sia per quello successivo, direttamente dal proprio smartphone o tablet tramite l'App «Ufficio Postale», disponibile per dispositivi iOS e Android.Poste Italiane, con 157 anni di storia e una rete di oltre 12.800 uffici e circa 130 mila dipendenti, può vantare 530 miliardi di euro di attività finanziarie e 35 milioni di clienti.