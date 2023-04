Pensioni, alle donne assegni da 976 euro: il 30% in meno degli uomini

Tra i pensionati le donne numericamente sono più degli uomini: sulle 779.791 nuove pensioni erogate nel 2022 dall’Inps, le donne sono 437.596 contro 342.195 uomini. Ma c’è un sensibile divario di genere, perché le donne percepiscono un assegno mensile mediamente più basso del 30% rispetto a quello degli uomini.

E' il quadro che emerge dalla lettura dei dati dell’Osservatorio dell’Inps sui flussi di pensione relativo al 2022. Guardando alle diverse gestioni previdenziali, poi la situazione è piuttosto articolata, ma con una costante: l’assegno mensile delle donne è sempre inferiore a quello degli uomini.

Pensioni, ecco quando arrivano i pagamenti: il calendario (con lo slittamento per il primo maggio)

La differenza di pensioni

Nei primi tre mesi del 2023 sono state liquidate 174.610 pensioni complessive con decorrenza nel trimestre con un importo medio di 1.111 euro al mese ma se per gli uomini l'importo medio è stato pari a 1.357 euro per le donne è stato di 904 euro, pari al 33,38% in meno. È quanto emerge dalle tabelle del Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento secondo il quale per le donne sono molto meno presenti le pensioni anticipate, quelle mediamente più alte, con 17.111 assegni a fronte di 34.472 per i maschi. Inoltre le pensioni anticipate per gli uomini valgono in media 2.043 euro al mese e per le donne 1.527 euro (-25,26%).

Tra i lavoratori dipendenti: il divario di genere supera il 47%

Iniziamo dal Fpld, il fondo dei lavoratori dipendenti: qui il divario è mediamente del 36,98% perché le donne percepiscono 1.029 euro contro i 1.633 degli uomini considerando la media tra pensioni di vecchiaia, anticipata, invalidità e superstiti. Se vediamo nel dettaglio tra le pensioni di vecchia nella gestione Fpld il gap raggiunge il 47,63% perché ai pensionati vanno in media 1.440 euro contro 754 euro delle donne, quasi la metà in sostanza.