Ecofin, Gualtieri: «Flessibilità, Ue disponibile a favorire investimenti»

Il ministro dell'Economia ​Roberto Gualtieri anticipa alcune tracce della manovra economica: «Flessibilità, l'Ue è disponibile a favorire investimenti». «È ovvio che questo Governo si batte all'interno delle regole, che comprendono anche il pieno uso della flessibilità come chiesto da alcuni gruppi politici e come detto dalla presidente von der Leyen»: lo ha detto il ministro dell'economia ​Roberto Gualtieri rispondendo a chi gli chiede se per la manovra 2020 basterà la flessibilità già prevista dalle regole attuali. «C'è poi il dibattito sulle regole, ma sono due questioni distinte e come tali vanno trattate», ha aggiunto.

Flessibilità, primo passo Ue

Manovra, più tempo per tagliare il debito e frenata sulle privatizzazioni



«Su privatizzazioni non c'è ancora piano». Sulle privatizzazioni «non esiste una piano del governo, stiamo lavorando, ci siamo insediati da poco, posso esprimere solo grande prudenza» e resta che «quelle cifre (1%, ndr) sono irrealistiche»: lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al termine dell'Ecofin.

Gentiloni «non sarà commissario alla flessibilità dell'Italia ma al rilancio dell'Europa, non chiediamo eccezioni per l'Italia ma vogliamo concorrere con la nostra autorevolezza al rilancio del progetto Ue». Lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri al termine dell'Ecofin.

Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA