Inps, intesa su Tridico per il dopo Boeri. Spunta ipotesi Verbaro vice

Questa volta sembra fatta per il vertice dell'Inps. A guidare l'istituto che gestisce le pensioni degli italiani al posto di Tito Boeri arriverà Pasquale Tridico. Lo confermano fonti di M5S e Lega. Non sarebbe ancora chiusa, invece, la partita per la vicepresidenza, un ruolo da creare ad hoc: dopo il no di Mauro Nori, già candidato della Lega per la presidenza, spunta il nome di Francesco Verbaro, già segretario generale del ministero del Lavoro e poi consigliere giuridico dell'allora ministro Maurizio Sacconi.







