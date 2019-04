Il Dipartimento di giustizia americano ha aperto un'inchiesta sulla Ford. Al vaglio degli investigatori il processo di certificazione delle emissioni. A renderlo noto è la stessa casa automobilistica di Detroit.

Lo scorso settembre erano stati rilevati da un gruppo di dipendenti possibili problemi con il sistema usato per calcolare le emissioni inquinanti e il consumo delle automobili. Per questo Ford aveva ingaggiato un'azienda esterna per condurre dei test specifici. A febbraio Ford aveva quindi avviato un'indagine interna per verificare se erano stato falsati i dati sul consumo e sminuiti quelli sulle emissioni per una vasta gamma di veicoli, informando volontariamente l'Epa, l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente.