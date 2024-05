Mercoledì 15 Maggio 2024, 06:20

Ricavi da servizi vicini ai 30 miliardi nel 2024 ed entrate in aumento del 6,3% a livello organico con Europa, Africa e Business in crescita nell’anno di bilancio. Il gruppo Vodafone chiude l’esercizio 2023-2024 con quelli che la ceo Margherita Della Valle definisce «risultati leggermente superiori alle aspettative, con una buona crescita organica dei ricavi da servizi e una crescita organica dell'EbitdaaL del 2,2% rispetto allo scorso bilancio (a circa 11 miliardi)».

I ricavi totali del gruppo sono in calo del 2,5% a 36,7 miliardi, spiega l’azienda, a causa delle cessioni di Vantage Towers, Vodafone Ungheria e Vodafone Ghana nell’anno finanziario precedente e per «movimenti avversi dei tassi di cambio». Allo stesso modo il calo dell'utile operativo del 74,6% a 3,7 miliardi, riflette invece per Vodafone le cessioni di attività avvenute nello scorso esercizio finanziario, in particolare la plusvalenza di 8,6 miliardi derivante dalla cessione di Vantage Towers.

LE PROSPETTIVE

Per il resto Vodafone Italia registra ricavi da servizi a 4,1 miliardi, in calo del 1,6% rispetto all'anno precedente. Il motivo, continua la nota dell’azienda, è «la perdurante pressione sui prezzi nel segmento Consumer mobile». Un dato parzialmente compensato dalla forte domanda di connettività fissa nel segmento Business e dei servizi digitali per le imprese, in crescita del 7,6%. «La nostra divisione Business è un motore di crescita fondamentale - spiega Della Valle - e ha registrato una crescita dei ricavi del 5,4% nel quarto trimestre». Per l'anno prossimo, aggiunge la numero uno del gruppo, «c'è ancora molto da fare: aumenteremo gli investimenti nella customer experience, miglioreremo la performance di fondo in Germania e accelereremo il nostro slancio nel Business, continuando a semplificare le nostre operazioni in tutto il gruppo». «Stiamo trasformando Vodafone - conclude - per la crescita».