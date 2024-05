Mercoledì 15 Maggio 2024, 05:20

Il Tesoro torna a collocare Btp Green, il titolo di Stato che finanzia iniziative sostenibili. Ieri il ministero dell’Economia ha venduto 9 miliardi di euro della nuova emissione con scadenza 30 ottobre 2037 a un rendimento annuo lordo del 4,104%. Molto forte la domanda, arrivata a 84 miliardi, per l’80% circa proveniente da investitori esteri. Un dato che conferma, spiegano gli analisti, «l’appetito di carta italiana». L’operazione arriva pochi giorni dopo la chiusura del collocamento del Btp Valore che ha raccolto circa 11 miliardi.

I Btp Green sono titoli «i cui proventi sono destinati al finanziamento di iniziative del bilancio dello Stato (incentivi fiscali e spese) con ricadute ambientalmente sostenibili». Più nel dettaglio le risorse provenienti dell’emissione possono essere usate per finanziare progetti nel campo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica, dell’efficienza energetica, dei trasporti, della prevenzione e controllo dell’inquinamento e dell’economia circolare, della tutela dell’ambiente e della diversità biologica e della ricerca.

GLI INVESTITORI

Con il collocamento del nuovo Btp Green, affidato a un sindacato di banche costituito da Bnp Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, NatWest e UniCredit e destinato agli investitori istituzionali, il Tesoro porta in meno di cinque mesi a quasi 180 miliardi le emissioni di titoli di Stato già andate in porto, la metà circa del totale a media e lunga scadenza previsto per quest’anno.

Ieri intanto lo spread, il differenziale di rendimento fra il Btp decennale e il Bund tedesco di pari durata, ha terminato sostanzialmente stabile intorno a 134 punti base dai 135 della chiusura precedente con un rendimento poco sotto il 3,9%.