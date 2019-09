Fondirigenti: stanziati 8 milioni per le imprese e lo sviluppo manageriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato pubblicato il nuovo Avviso 1/2019 di Fondirigenti, che prevede un finanziamento di 8 milioni di euro per sostenere lo sviluppo della managerialità e della competitività delle imprese. Un impegno particolare, con 2 milioni di euro dedicati, sarà rivolto ad incentivare la partecipazione delle imprese meridionali, ad oggi inferiore alla media nazionale.Fondirigenti, il fondo interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager, da sempre finanzia lo sviluppo delle competenze manageriali e rappresenta il fondo leader in Italia nella formazione dei dirigenti. Gli interventi finanziabili con il nuovo Avviso 1/2019 riguardano i seguenti ambiti di azione: innovazione produttiva; innovazione organizzativa; innovazione nel marketing e comunicazione di impresa; innovazione sostenibile e green economy; pianificazione, programmazione e controllo di gestione, internazionalizzazione, con un importo massimo di 15.000 euro ad azienda.Spiega il Presidente di Fondirigenti Carlo Poledrini: «Viviamo in una fase di rapidissima innovazione tecnologica che trasforma i modelli produttivi, l’organizzazione del lavoro, il modo di fare impresa. Ci proponiamo di investire in capitale umano, formazione e networking per trasferire ai manager le competenze necessarie per rispondere alle sfide globali. Nell’ultimo triennio, Fondirigenti già messo a disposizione ben 27 milioni per Industria 4.0 e la digitalizzazione delle imprese italiane. Con questa nuova iniziativa ci rivolgiamo non solo al digitale, ma riteniamo indispensabile investire in maniera più strutturale nell’innovazione a 360°, per accompagnare imprese e dirigenti in un percorso di evoluzione più maturo».