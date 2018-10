Facebook assume l'ex vice primo ministro britannico Nick Clegg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il social network più famoso al mondo ha appena assunto l'ex vice primo ministro britannico Nick Clegg e l'ha messo a capo del team, dedicato agli affari globali e alla comunicazione. Clegg, classe '67, si trasferirà in California dal prossimo gennaio e ricoprirà il ruolo Elliot Schrage, che a giugno scorso aveva annunciato la sua uscita dall'azienda dopo dieci anni. Non solo ex vice primo ministro, che guidò il partito dei Liberal democratici nella coalizione con i conservatori di David Cameron tra il 2010 e il 2015, ma anche ex negoziatore commerciale della Commissione europea e membro del Parlamento europeo. La sua nomina sicuramente sorprenderà sia gli ambienti politici che quelli della Silicon Valley.L'assunzione avviene proprio in un periodo in cui Facebook sta affrontando diversi problemi con la privacy e la protezione dei dati. Non solo lo scandalo su Cambridge Analytica pesa sul gruppo di Mark Zuckerberg, ma anche l'attacco hacker di settembre scorso, che ha violato gli account di oltre 30 milioni di persone e che ha causato l'apertura di un'indagine federale.