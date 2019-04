Ex Ilva, si dimettono i commissari. Di Maio: «Inizia la fase due»

Il tre commissari straordinari dell'Ilva Corrado Carrubba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi, lasciano l'amministrazione straordinaria dell'Ilva per favorire l'avvio della «Fase 2» della risanamento dell'acciaieria di Taranto. Una fase che si concentrerà sugli aspetti ambientali e di salute della prima acciaieria d'Europa, passata al gruppo ArcelorMittal. La decisione,arrivata a sorpresa, non è piaciuta ai sindacati che speravano di poter contare sulla continuità dei vertici dell'Amministrazione Straordinaria e vedono in questo passo indietro un «brutto segnale».



Il segretario generale della Uilm Rocco Palombella chiede il ritiro delle dimissioni «come atto di responsabilità». In mancanza di ripensamenti, le dimissioni avranno decorrenza dal primo giugno 2019, ma intanto il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato che «nelle prossime ore saranno individuati i nuovi commissari» che proseguiranno l'Amministrazione Straordinaria la cui scadenza è prevista per il 2023.



I nuovi commissari affiancheranno i commissari uscenti per entrare, poi, pienamente nelle loro funzioni dal 2 giugno. Stando alle verità ufficiali, le dimissioni dei tre commissari - uno dei quali, Enrico Laghi, è anche commissario straordinario di Alitalia - sono arrivate perché i tre professionisti hanno ritenuto opportuno fare un passo indietro ora che è «stato portato a compimento, con l'esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto» la fase legata alla cessione degli asset del gruppo Ilva ad ArtcelorMittal.



È di oggi, tra l'altro, il via libera della Commissione Europea all'acquisizione da parte del gruppo Liberty House di tutti gli impianti siderurgici in Europa che il gruppo ArcelorMittal ha dovuto mettere in vendita proprio per ottenere il via libera dell'Antitrust all'acquisizione del gruppo Ilva. Da domani, il ministro dello Sviluppo Economico avvierà «la Fase 2» su Taranto. Una fase «nella quale - sottolinea il vicepremier - non ci si limiterà alla gestione della procedura di amministrazione straordinaria, ma in cui progetteremo e realizzeremo il futuro di Taranto, concentrandoci in particolare sulle attività di bonifica e sul rilancio economico e sociale del territorio».



Per questa fase, dove le bonifiche e gli aspetti ambientali saranno in primo piano, Di Maio vuole avere persone di sua scelta (i commissari attuali erano stati nominati dal precedente governo) e di sua fiducia. Domani intanto è previsto A Taranto la prima seduta del Tavolo Istituzionale Permanente a guida del Ministero dello Sviluppo Economico. Tavolo al quale saranno presenti 5 ministri: Di Maio, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il ministro della Salute Giulia Grillo, ministro per il Sud Barbara Lezzi e ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA