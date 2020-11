Eni, il supercomputer HPC5 in campo per la lotta al Covid

(Teleborsa) - Eni ha avviato l'esperimento di supercalcolo molecolare più complesso mai realizzato al mondo con l'obiettivo di identificare nuove terapie contro il covid. La società ha infatti avviato, nella notte di venerdì 20 novembre, l'infrastruttura di supercalcolo HPC5, il più potente calcolatore industriale al mondo, in grado di compiere 52 milioni di miliardi di operazioni matematiche in un secondo.

L'esperimento, che ha avuto luogo nel Green Data Center Eni in Ferrera Erbognone, è una simulazione che ha permesso di testare 70 miliardi di molecole su 15 "siti attivi" del virus attraverso l'elaborazione di mille miliardi di interazioni in sole 60 ore, ovvero 5 milioni di simulazioni al secondo.

HPC5, lanciato a febbraio 2020, è una delle risorse messe in campo da Eni nell'ambito di un ampio piano d'azione elaborato dalla società per contrastare la pandemia. L'elevatissima potenza di calcolo, associata alle competenze interne in ambito di modellazione molecolare, è stata messa a disposizione nella seconda fase del progetto europeo EXSCALATE4CoV, un consorzio impegnato nell'individuare i nuovi farmaci più sicuri e promettenti nella lotta al coronavirus.

L'esperimento è frutto di eccellenze della ricerca italiana. Il progetto è infati guidato dall'azienda biofarmaceutica italiana Dompé che, per questo scopo, aggrega diciotto partner tra istituzioni e centri di ricerca d'eccellenza di sette paesi europei, fra i quali il Cineca di Bologna. L'esperimento di supercalcolo condotto da HPC5 e` avvenuto anche con la collaborazione della biblioteca molecolare EXSCALATE4CoV, del supercomputer Marconi100 di Cineca, e del software di screening virtuale accelerato dal Politecnico di Milano, e degli analytics di SAS, e rappresenta la seconda fase del progetto.

Il risultato principale della prima fase in cui HPC5 è stato coinvolto è stato l'identificazione del Raloxifene, una molecola nota che si è dimostrata efficace in vitro contro il virus SARS-CoV-2 nel contrastarne la replicazione nelle cellule. Il 27 ottobre 2020 AIFA ha autorizzato lo studio clinico presso l'ospedale Spallanzani di Roma e l'Humanitas di Milano per valutare il Raloxifene come potenziale trattamento per pazienti Covid.

