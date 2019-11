Enervit sbarca in Cina con Alibaba

Ultimo aggiornamento: 12:08

Enervit approda in Cina con Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce ha offerto alla società italiana, attiva nel mercato dell'integrazione alimentare e sportiva, di entrare a pieno titolo su TMall Global, il market-place B2C di Alibaba che conta quasi 700 milioni di consumatori attivi sulle sue piattaforme.«Siamo particolarmente orgogliosi di comunicare l'apertura sulle nostre piattaforme dello store di Enervit», dichiara Rodrigo Cipriani Foresio, general manager di Alibaba and Country Manager Alipay South Europe at Alibaba Group, che aggiunge:«L'apertura del flagship store su Tmall Global è avvenuta in tempi brevissimi grazie al supporto e alla determinazione del Presidente di Enervit Alberto Sorbini e alla collaborazione di Var Group, Tmall Partner basato in Italia, e a tutto il team italiano. La Cina è da sempre un grande mercato dello sport: fare attività fisica per mantenere il giusto equilibrio tra corpo e mente fa parte della cultura del popolo cinese e sono fiducioso che i molteplici prodotti di Enervit, dalla lunga storia, passione e qualità, saranno in grado di conquistare i nostri 700 milioni di utenti attivi sulle piattaforme, consumatori giovani, sportivi e salutisti».Enervit è stata supportata tecnicamente da Alisei, azienda del gruppo Vargroup.