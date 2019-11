Enel porta l'energia verde nello stato messicano di Tlaxcala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, attraverso la controllata per le rinnovabili, ha avviato le operazioni del suoda 220 MW, il primo impianto di energia rinnovabile mai realizzato nello Stato messicano del, situato nei comuni di Tlaxco e Hueyotlipan. I lavori di costruzione del progetto hanno richiesto une la cerimonia di inaugurazione dell'impianto ha visto la partecipazione del Governatore di Tlaxcala,, l'Ambasciatore italiano in Messico, responsabile di Enel Green Power Mexico."Magdalena IIallo Stato di Tlaxcala e alle aziende che sono alla ricerca di opzioni energetiche più sostenibili, sottolineando la nostra dedizione allee alla, in linea con il nostro impegno globale verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite", afferma. "Questo parco solare - aggiunge - è un esempio di innovazione tecnologica, essendo il primo impianto solare su larga scala installato da EGP ad essere composto interamente da pannelli bifacciali. La costruzione dell'impianto è un esempio di successo del nostro approccio alla sostenibilità, come evidenziato dalle molteplici iniziative attuate per sostenere la creazione divalore locale e l'uso razionale delle risorse. Tutte le azioni intraprese sono in linea con il nostro continuo impegno nel massimizzare il valore per gli stakeholder attraverso le nostre attività, nonché nel contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema elettrico del Messico".Con il completamento di Magdalena II, EGPM ha, di cui 977 MW proveniente a energia eolica, circa 1.308 MW da energia solare e 53 MW da energia idroelettrica.Magdalena II è il primo progetto di EGP in Messico finalizzato alla vendita dell'intera produzione di energia elettrica ad acquirenti privati sul mercato all'ingrosso di energia elettrica del paese. L'impianto si compone di circa 550.000 moduli bifacciali in grado di generare circa 640 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 350.000 tonnellate di CO2 ogni anno.