ENEL, al via alla costruzione del suo più grande parco eolico

(Teleborsa) -, attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili Enel Green Power North America, Inc. ("EGPNA"), ha avviato la, all'interno del portafoglio globale di rinnovabili, iLa costruzione del parco eolicorichiederà unDal punto di vista della tutela dell'ambiente, una volta a regime,"L'avvio della costruzione del nostro più grande impianto eolico dimostra il forte impegno per la crescita delle attività negli Stati Uniti e, in particolare, in Texas,""Questo progetto evidenzia la nostra capacità di collaborare con partner per creare soluzioni energetiche personalizzate che rispondano alle loro esigenze, nonché per gestire e proporre ai nostri clienti contratti complessi, in linea con quanto richiesto dall'evoluzione del mercato energetico.