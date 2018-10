Danone, calo del fatturato e diminuzione delle vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati negativi per la società alimentare francese. Danone, infatti, ha registrato un calo del 4,4% del fatturato durante il terzo trimestre. Ed è sceso a 6,19 miliardi di euro dai 6,47 miliardi di euro dell'anno precedente. Probabilmente questo calo è determinato dal deprezzamento delle valute nei paesi emergenti. È quanto reso noto la socieà francese, che ha tuttavia confermato i suoi target annuali.A parità di perimetro le vendite del gruppo sono cresciute dell'1,4%, compresa una crescita del valore del 3,3%. Mentre il volume è diminuito dell'1,9%. Le vendite internazionali di prodotti lattiero-caseari e vegetali sono scese a 1,9 miliardi di euro, registrando quindi un calo dell'8,1%, in Europa, Russia, Marocco e America Latina. È rallentata dell1',5%,anche, la nutrizione specializzata (medica e infantile) in Cina dopo 12 mesi di crescita eccezionale.