Cybersecurity, il governo accelera sull'Agenzia

Il governo continua a lavorare sull'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), organismo pubblico con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa. Così è descritta la nuova agenzia nella bozza di 19 articoli, con ancora dettagli incompleti e suscettibile di modifiche, del decreto legge sulla cybersecurity atteso in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni. In base al testo, sarà il Presidente del Consiglio ad avere "l'alta direzione e responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza, anche per la tutela della sicurezza nazionale" e a nominare il direttore generale. Verrà inoltre istituito un Comitato interministeriale per la cybersicurezza e un Nucleo per la cybersecurity presso l'Agenzia a supporto.

Alla cabina di regia a Palazzo Chigi hanno partecipato, oltre al sottosegretario ai Servizi Franco Gabrielli, i ministri Lorenzo Guerini, Stefano Patuanelli, Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti e Roberto Speranza. La proposta dell'Agenzia per la cybersecurity è stata consegnata nelle ore scorse al Copasir. Il Comitato parlamentare per la sicurezza pubblica, secondo quanto ha riportato Ansa citando fonti parlamentari, avrebbe chiesto informalmente al governo un po' di tempo per esaminare la proposta. Una volta arrivato il parere del Copasir sarebbe pronto il decreto che istituisce l'agenzia. Il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera si terrà nei prossimi giorni.